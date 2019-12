Calvo over uithaal van De Wever naar Rutten: “Indruk dat man-vrouwkwestie meespeelt”

Nadat Bart De Wever (N-VA) maandag uithaalde naar Gwendolyn Rutten (Open Vld), haalt nu Kristof Calvo (Groen) uit naar de N-VA-voorzitter. “Ik vind het niet netjes, ik heb de indruk dat daar ook de man-vrouwkwestie speelt”, zegt hij in De Ochtend.

“Paul Magnette heeft gezien dat hij de Vlamingen uit elkaar kan spelen en door postjes aan te bieden Open VLD bijna overstag heeft doen gaan.” Op die uitspraak van Bart De Wever (N-VA) ging Kristof Calvo (Groen) in De Ochtend op Radio 1 nog even door. “Grof, en niet netjes”, noemt hij het. “Ik heb heel stellig de indruk dat daar ook de man-vrouwkwestie speelt. Bart De Wever is kandidaat-burgemeester en kandidaat-minister-president geweest en beslist uiteindelijk om dat niet te doen. En als een vrouwelijke partijvoorzitter misschien ook die ambitie heeft – al is het daar nog op geen enkel moment over gegaan – stel je vast dat dat leidt tot heel veel persoonlijke aanvallen.”

Of Calvo N-VA dan beschuldigt van seksisme, vraagt presentator Xavier Taveirne. “Dat is een te grove uitspraak, maar de persoonlijke aanvallen richting collega’s helpen ons niet vooruit.”

