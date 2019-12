Zware storing bij Nationale Loterij: 1 op 8 verkooppunten werkt niet

1.200 terminals van de Nationale Loterij zijn sinds vanochtend niet meer beschikbaar. De verkooppunten zijn uitgevallen door een software-update die afgelopen nacht werd uitgevoerd. Waar het precies is misgelopen, wordt nog onderzocht.

“Als we de oorzaak niet vinden, dan moeten we ieder toestel apart heropstarten”, zegt woordvoerder Joke Vermoere. Krantenwinkels kunnen dat niet zelf doen. Zij moeten daarvoor de hulp inschakelen van een medewerker van de Nationale Loterij, maar ook daar loopt het fout. “Het kan een tijdje duren vooraleer ze geholpen worden. Onze hotline is momenteel overstelpt. We vragen getroffen winkels om hun client id te e-mailen naar csd@nationale-loterij.be, dan kunnen we sneller helpen.”

Wanneer het euvel verholpen zal zijn, kan Vermoere niet zeggen. “Voor de verkooppunten is het een vervelende zaak. Zij kunnen hun klanten niet vragen om over een uurtje dan wel in de namiddag terug te komen.”