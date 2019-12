Kunnen Romelu Lukaku en Inter de ‘vloek van Antonio Conte’ doorbreken? “Hij zuigt je helemaal leeg”

Minstens even goed doen als Borussia Dortmund. Dat is de opdracht van Inter wanneer het dinsdagavond FC Barcelona in de ogen kijkt op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League. Maar als Romelu Lukaku en co zich willen plaatsen voor de zestiende finales moeten ze wel afrekenen met het bekerverleden van hun trainer.