“Georganiseerde screening op baarmoederhalskanker in alle landsdelen nodig”

Vorig jaar hebben 640 vrouwen in België de diagnose gekregen van baarmoederhalskanker, en stierven 235 vrouwen aan de ziekte. Dat blijkt dinsdag uit een studie die het federale gezondheidsinstituut Sciensano met de steun van Stichting tegen Kanker uitvoerde, in samenwerking met het International Agency for Research on Cancer (IARC). Scienscano roept op tot een georganiseerde screening in alle landsdelen.

Wereldwijd ontwikkelden zo’n 570.000 vrouwen in 2018 baarmoederhalskanker, en stierven 311.000 vrouwen eraan. Het humaan papillomavirus (HPV) is de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker.

Uit de studie blijkt ook dat het aantal van deze kankers lager ligt in landen met een goede screening. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) riep op om tegen 2030 minstens 90 procent van de meisjes te vaccineren tegen de leeftijd van 15 jaar. Ook moet tegen dan 70 procent van de vrouwen van 35 tot 45 jaar 2 keer gescreend zijn.

In België zijn de regio’s verantwoordelijk voor de georganiseerde preventie van baarmoederhalskanker. In Vlaanderen is er een officieel opsporingsprogramma, waarbij alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aangemoedigd worden om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Voor meisjes in het eerste middelbaar is er een gratis HPV-vaccinatie, met een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent. Deze gratis vaccinatie werd recent uitgebreid naar jongens.

In Wallonië en Brussel is er momenteel nog geen officieel opsporingsprogramma, maar is de aanvraag om ermee van start te gaan wel lopende. Een HPV-vaccinatie is er gratis in het tweede middelbaar voor meisjes, maar de vaccinatiegraad ligt met 30 procent een stuk lager dan in Vlaanderen. De gratis vaccinatie werd ook in Wallonië en Brussel recent uitgebreid naar jongens.

“De verschillen tussen de regio’s illustreren dat België nood heeft aan een geïntegreerde aanpak voor zowel screening als HPV-vaccinatie in alle delen van het land”, stelt Marc Arbyn van Sciensano en eerste auteur van de studie. “Sciensano raadt aan om in samenwerking met alle betrokken partijen de WGO-oproep (om een einde te maken van baarmoederhalskanker als een probleem voor de volksgezondheid, red.) te beantwoorden. Alleen zo zal België de WGO-doelstellingen kunnen halen.”