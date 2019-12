Zanger Bent Van Looy (43) is voor de tweede keer papa geworden. Zijn tweede dochtertje, Tosca, werd op zaterdag 7 december geboren.

De kersverse ouders kondigden de geboorte ludiek aan via Instagram. Daarop is mama Martena Duss te zien met uitgelopen make-up, met op de achtergrond Van Looy in het ziekenhuisbed. Hun pasgeboren dochter ligt in zijn armen. “Natural born parents”, gevolgd door drie hartjes, schrijven ze onder de foto.

Bent Van Looy werd een eerste keer vader in 2014, van Harper.