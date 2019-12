Klacht tegen “seksistische” lezing Hoeyberghs, KVHV verdedigt: “Aan taboe doen wij niet”

Gent - Studentenvereniging KVHV ziet geen grote problemen in de seksistische lezing van Jeff Hoeyberghs, vorige week aan de UGent. Een filmpje daarvan op sociale media lokt een storm van protest uit. “Links wil gewoon het vrije debat de mond snoeren”, klinkt het. SP.A heeft intussen klacht ingediend tegen de plastisch chirurg.

Vrouwen zijn “lui” en “willen we de privileges van de mannelijke bescherming en geld, maar ze willen niet meer hun benen opendoen.”

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs tijdens een lezing aan de UGent vorige week woensdag. Het discours is bedenkelijk, maar wordt in de zaal meermaals op gelach en applaus onthaald. Een filmpje op sociale media lokt een storm van protest uit. Minister Maggie De Block, zelf arts, reageerde op Twitter en noemt de uitspraken van Hoeyberghs “pure schande”.

“Achterlijke praat”

Ook aan de Universiteit Gent is de verontwaardiging groot. Studentenclub KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond), die de lezing organiseerde, ligt onder vuur. Vrouwenrechtenorganisatie Campagne Rosa, die laat weten vrijdag te zullen betogen en een open brief uit te delen, vraagt samen met twee studentenverenigingen om de erkenning van de vereniging in te trekken. Ze krijgen daarbij steun van vakbond ACOD. De UGent bekijkt de zaak.

Intussen hebben SP.A-parlementslid Hannelore Goeman en Katia Segers bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een klacht ingediend tegen plastisch chirurg. “We mogen dergelijke seksistische, vrouwonterende - ja achterlijke - praat niet tolereren, niet als vrouw, niet als man”, zegt Katia Segers op Twitter.

In de klacht zeggen Segers en Goeman dat Hoeyberghs tijdens de lezing “de ene ranzige uitspraak over vrouwen na de andere” deed. Ze hebben het over een “een resem seksistische uitspraken” en “vormen van rabiate vrouwenhaat die niet alleen degoutant maar volgens ons ook strafbaar zijn”.

“Geen taboe”

Onze redactie probeerde de conservatieve studentenclub KVHV gisteren te contacteren, maar zonder resultaat. Op Facebook reageren de studenten wel:

“Zoals de traditie wil nodigden we iemand uit die een zeer sterke mening heeft over huidige maatschappelijke problemen. Het doel is uiteraard om daarmee onderwerpen in het debat te gooien die onder normale omstandigheden onbespreekbaar zouden zijn. Aan taboe doen wij niet.”

“Plaatsvervangende schaamte”

De studentenclub ontkent niet dat Hoeyberghs controversiële zaken heeft gezegd. “Heel wat mensen, ook in de zaal, konden zich daar niet in vinden. Maar het doel van het KVHV was bereikt: het debat was geopend en na de lezing is er nog fel verder gedebatteerd over wat Dokter Hoeyberghs tijdens de lezing verteld had.”

Maar zelfs ex-leden van het KVHV vinden die uitleg onvoldoende en zijn snoeihard. “Vroeger was ik fier dat ik lid was van de studentenvereniging”, klinkt het op Facebook. “Nu is plaatsvervangende schaamte mijn deel.”

