Blije gezichten op training bij Club Brugge in aanloop naar de topwedstrijd tegen Real Madrid: amper blessurezorgen

Amper blessurezorgen voor Clement in aanloop naar de laatste (groeps)wedstrijd in de Champions League: enkel Mitrovic is onbeschikbaar. Tijdens de laatste training oefende de geschorste Mata mee. Diatta - ook geschorst en licht geblesseerd - bleef binnen. De twee pakten rood in Galatasaray. Anderzijds keert Vormer wel terug na een schorsing van drie speeldagen. Hij liep er opvallend goedgeluimd bij.

Club hield een laatste oefengalop om 11 uur in het Basecamp in Westkapelle. Morgen/woensdag speelt het om de derde plaats in groep tegen Real Madrid: als het even goed doet als Galatasaray in PSG, dan speelt het na de winterstop in Europa League. Als de Turken verliezen, is de kwalificatie sowieso een feit.

Later vandaag spreken Clement en Mignolet de pers toe om 14 uur in Jan Breydel, om 18.15 uur is het de beurt aan Zidane.

