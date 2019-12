45-plussers gezocht voor onderzoek naar seksuele gezondheid: “Het is niet omdat je geen kinderen meer wil, dat je niet seksueel actief bent”

Onderzoekers in vier Europese landen, waaronder België, gaan mensen boven 45 jaar bevragen over hun seksuele gezondheid. Die groep wordt volgens de wetenschappers momenteel vergeten bij preventie en zorg, hoewel ze nog steeds seksueel actief zijn.

Het SHIFT-project (‘Sexual Health in the over Forty-Fives) gaat een enquête organiseren in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. De deelnemers zullen bevraagd worden over onder meer hun kennis over seksuele gezondheid, of ze zich zouden laten testen op soa’s en of ze risico lopen.

In Vlaanderen staat de AP Hogeschool in voor het onderzoek. “Er zijn in Vlaanderen heel wat initiatieven rond seksuele gezondheid bij jongeren, bijvoorbeeld over soa’s”, zegt coördinator Luka Van Leugenhaege. “Maar de grote groep 45-plussers wordt momenteel vergeten als het gaat om preventie en zorg bij seksuele gezondheid. Toch is het een belangrijke doelgroep: het is niet omdat je geen kinderen meer wil of kan krijgen, dat je niet seksueel actief bent. Vaak stappen deze mensen ook in een nieuwe relatie na een scheiding en laten ‘bescherming’ dan makkelijk achterwege of ze denken dat ze geen risico meer lopen.”

De wetenschappers zoeken zoveel mogelijk deelnemers van verschillende leeftijden vanaf 45 jaar voor hun enquête. Ze betrekken ook mensen met een kwetsbare achtergrond zoals migranten, daklozen en sekswerkers.

“Uiteindelijk willen we een Europees model ontwikkelen om de seksuele gezondheid bij 45-plussers te verbeteren”, zegt van Leugenhaege. “Als AP Hogeschool gaan we daarnaast ook een trainingsprogramma ontwikkelen rond seksuele gezondheid bij deze doelgroep, voor zorgprofessionals en mensen die met 45-plussers in contact komen.”