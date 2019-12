Gegeerde STVV-spits Yohan Boli deelt verjaardagswensen uit… in truitje van Anderlecht

Yohan Boli (STVV) heeft zijn maatje Wilfried Bony (ex-Manchester City) gelukkige verjaardag gewenst op Instagram in een (oud) truitje van… Anderlecht. De spits van de Limburgers heeft wel gevoel voor timing: één dag geleden lekte uit dat paars-wit, net zoals Club Brugge, deze winter de Ivoriaan wil proberen aantrekken. Maakt Boli op deze manier zijn voorkeur alvast duidelijk?

STVV, dat gebaat zou zijn bij een opbod om zijn spits, zal het alvast niet graag zien. Inmiddels heeft Boli het filmpje alweer van zijn Instagram-account gehaald.

Yohan Boli is tweede in de topschuttersstand na Dieumerci Mbokani. Met 9 goals in 16 matchen is de targetspits van 1m81 goed voor bijna 50 procent van de Truiense doelpunten. Als STVV nog geld wil voor Boli, moet het hem deze winter wel verkopen. In juni is de Ivoriaan namelijk einde contract en na 4,5 jaar in Limburg wil hij niet bijtekenen.

LEES OOK. Stevige concurrentie tussen Anderlecht, Club Brugge en buitenlandse teams voor STVV-spits Boli