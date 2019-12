Japanse jongen van negen jaar slaagt voor wiskunde-examen op universitair niveau

Een jongen van negen jaar uit de westelijke provincie Hyogo is geslaagd voor een wiskundeproef op universitair niveau. Dat heeft het Japanse Instituut voor Wiskundige Verificatie dinsdag bekendgemaakt.

Shogo Ando had twee jaar studie achter de rug ter voorbereiding van de test en zijn levensdoel is het leven voor mensen te verbeteren, aldus het instituut tegenover het persagentschap Kyodo. Ook wil de jongen zijn talenten inzetten om de klimaatwijziging te bestrijden.

Het afleggen van testen is schering en inslag in het Japanse onderwijssysteem dat fel op competitie is gericht. Toch heeft het Japanse onderwijs wat pluimen gelaten volgens de recentste PISA-test. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Daarin zakte Japan van de vijfde naar de zesde plaats voor het vak wiskunde.