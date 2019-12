Inspiratiebron voor Ice Bucket Challenge overleden

De Amerikaanse honkballer Pete Frates, die bekendheid gaf aan de ‘Ice Bucket Challenge’, is maandag overleden aan de gevolgen van de zenuwziekte ALS. Hij was 34 jaar.

Foto: REUTERS

Bij Frates werd in 2012 ALS vastgesteld. Hij was toen aanvoerder van het honkbalteam van Boston College. Twee jaar later zette hij zijn schouders onder de Ice Bucket Challenge, waarbij mensen een emmer ijskoud water over hun hoofd gieten, het filmen en de video op sociale media posten met de vraag om geld te storten voor ALS-onderzoek.

Frates was niet de bedenker van de ‘challenge’, maar bracht het wel onder de aandacht door American footballteam de New England Patriots mee te laten doen. Later volgden onder anderen oud-president George Bush, Microsoft-oprichter Bill Gates en zangeres Lady Gaga. Met de hulp van duizenden deelnemers wereldwijd werd meer dan 180 miljoen euro opgehaald.

Frates bezweek maandag na een “heroïsche strijd” tegen ALS, deelt zijn familie mee in een verklaring. ALS is een ongeneeslijke, progressieve ziekte. Uiteindelijk leidt het verlamming van de ademhalingsspieren.