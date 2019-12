Just Eat verwerpt bod Prosus en blijft achter deal Takeaway staan

Het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat blijft achter het fusievoorstel met Takeaway.com staan. Ook nu techinvesteerder Prosus zijn bod heeft verhoogd doet het nog altijd geen recht aan de waarde van Just Eat, zegt het bestuur van de onderneming.

Prosus en Takeaway zijn verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat. Prosus verhoogde maandag zijn bod naar 740 pence per aandeel waarmee aan Just Eat een prijskaartje van 5,1 miljard pond (6,1 miljard euro) werd gehangen. Het bod van Takeaway behelst een fusie via een aandelendeal.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich al eerder unaniem achter het fusievoorstel van het Nederlandse Takeaway, dat mikt op steun van 75 procent van de aandeelhouders, en dat is met het hogere bod van Prosus niet veranderd.

Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

Prosus zet de overname door als het minimaal 50 procent van de aandelen plus één binnenhaalt. Aandeelhouders krijgen tot 27 december de tijd om in te stemmen met het aanbod. Volgens Just Eat is ook bij het hogere bod van Prosus sprake van een “significante onderwaardering”.