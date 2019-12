Incident met 13-jarige supporter is dieptepunt in zwart weekend in de Premier League: “Het is besmettelijk”

Het is pijnlijk duidelijk geworden dat niet enkel het Italiaanse voetbal kampt met een discriminatieprobleem. Ook in Groot-Brittannië klinkt de roep tot oplossingen nadat bekend raakte dat zelfs een 13-jarige supporter zich schuldig maakte aan racisme.

Na de wedstrijd tussen Tottenham en Burnley ging het aanvankelijk vooral over de wonderbaarlijke solo van Son Heung-min. De Zuid-Koreaan dribbelde de halve ploeg van de bezoekers en scoorde. Niet veel later kwam Burnley, de gewezen club van Steven Defour, echter met een bedroevend statement:

“Tijdens de wedstrijd werd een 13-jarige supporter van onze club uit het stadion gezet na een vermeend racistisch gebaar ten aanzien van Tottenham-aanvaller Son Heung-min. De minderjarige, die begeleid werd door een volwassene, is nu het onderwerp van een onderzoek door de politie.”

‘The Clarets’ voegden er ook nog aan toe dat ze de tiener en zijn familie zullen contacteren “met het oog op een verplichte opvoedingscursus” en dat de club een “zero-tolerance policy” heeft ten aanzien van discriminatie in eender welke vorm.

Zwart weekend

Het incident met de jonge Burnley-supporter was het dieptepunt van een zwart weekend in de Premier League.

Zondag werd een 41-jarige man aangehouden op verdenking van racisme tijdens de derby tussen Manchester City en Manchester United. Na de wedstrijd doken er op sociale media beelden op van een fan in de tribunes die racistische gebaren maakte richting de spelers van United. “Geen enkele vorm van racisme heeft zijn plaats in het voetbal en onze samenleving. Met deze arrestatie willen wij aantonen dat er stevig zal worden opgetreden tegen dergelijk gedrag”, klonk het in een mededeling van de politie. Daarnaast werd er onderzocht wie er verantwoordelijk was voor het gooien van een waterfles richting United-speler Fred bij het nemen van een hoekschop. “Ik hoop dat dit opgelost geraakt en dat het nooit meer moet voorvallen”, bekende City-coach Pep Guardiola na de wedstrijd. Manchester City benadrukte ook dat iedereen die schuldig wordt bevonden aan racisme levenslang verbannen zal worden door de club.

Ook tijdens het treffen tussen het Brighton van Leandro Trossard en Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker, werden er supporters gearresteerd. Twee mannen, van 46 en 48, hadden zich schuldig gemaakt aan homofobe uitspraken in het Amex Stadium. “Op een dag dat de Premier League diversiteit en gelijkheid viert, moeten we met pijn in ons hart melden dat er twee bezoekers uit het stadion zijn gezet en opgepakt”, aldus Brighton.

Tot slot maakte ook Everton bekend dat er “homofobe gezangen” tijdens de wedstrijd tegen Chelsea onderzocht worden. Een week eerder hadden ook supporters van West Ham zich daaraan schuldig gemaakt in de partij tegen de ex-club van Eden Hazard en Thibaut Courtois.

“Besmettelijk”

Alle betrokken clubs verwezen in hun statements naar ‘Kick It Out’, een organisatie die sinds 1993 strijdt tegen racisme in het (Britse) voetbal en daarom ook kritiek had op de incidenten zoals die in Manchester. “Ik zag een aantal stewards slechts enkele meters van die man staan zonder dat ze actie ondernamen”, aldus Troy Townsend, eveneens de vader van Crystal Palace-speler Andros. “Er werd een kans gemist om een voorbeeld te stellen, om die man te confronteren met zijn daden.”

De Premier League was er dan ook als de kippen bij om te reageren. “Als mensen schuldig worden bevonden aan racisme tegenover spelers, dan moeten ze gestraft worden. We zullen elke maatregel ondersteunen die genomen wordt door clubs en bevoegde instanties.”

Foto: AFP

Over het Kanaal beseffen ze intussen dat ze met een serieus probleem zitten. Volgens cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal ‘hate crimes’ in het voetbal met 43 procent gestegen. Denk aan de zes Chelsea-supporters die gestraft werden voor racistische verwijten aan het adres van Manchester City-sterspeler Raheem Sterling. Of de banaan die richting Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang gegooid werd. Of dit seizoen aan het racisme dat Chelsea-aanvaller Tammy Abraham moest ondergaan. Of Paul Pogba en Marcus Rashford van Manchester United, alleen maar omdat ze een penalty hadden gemist.

“Het is besmettelijk”, aldus Piara Powar van Fare, een netwerk dat strijdt tegen discriminatie in de voetbalwereld. “Het gebeurt overal en dat om verschillende redenen. Eentje daarvan is kopieergedrag. Mensen zien anderen iets doen en denken dat zij het ook mogen.”

Ook Manchester United-legende Gary Neville had er zo zijn mening over na het incident van afgelopen weekend in de derby. “We veroordelen altijd andere landen over hoe ze omgaan met racisme, maar we zijn zelf slecht bezig.” Boodschap begrepen?