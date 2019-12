Temptation-koppel Rodanya en Morgan leggen ruzie bij nu ze ouders worden

Na “Temptation Island” gingen de Nederlandse Rodanya en Morgan uit elkaar, omdat zij had gekust met een verleider na de opnames. Maar nu ze in januari samen een kindje verwachten, hebben de twee hun ruzie bijgelegd en kunnen ze weer door dezelfde deur.

Toen Rodanya haar zwangerschap bekend maakte in juni, verzweeg ze nog wie de vader was. Niet verleider Danicio, met wie ze al dan niet vreemdging in “Temptation Island”. Haar toenmalige partner Morgan, met wie ze na Temptation geen koppel meer vormde dan? Hij bevestigde in een vlog.

Ze gaven ook samen een babyshower, en daar is de kentering gekomen, vertelt Rodanya aan het Nederlandse blad Grazia. “Hij stuurde een berichtje dat hij zich eroverheen had gezet en betrokken wilde zijn. Zijn ommekeer heeft me verbaasd. Als je me dit een half jaar geleden had gezegd, had ik het nóóit geloofd. Ik had überhaupt niet verwacht dat we nog door één deur konden, maar voor de kleine zijn met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft goed uitgepakt.”

De twee blijven wel apart wonen. “Morgan weet dat hij kan langskomen wanneer hij wil.”