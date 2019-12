Marie Fredriksson, zangeres van Roxette, overleden op 61-jarige leeftijd

Marie Frederiksson, zangeres van de Zweedse rockgroep Roxette, is maandag op 61-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden. Dit hebben Zweedse media op gezag van haar familie dinsdag gemeld.

Fredriksson vormde samen met zanger Per Gessle de band Roxette die in de jaren tachtig en negentig verschillende wereldwijde hits scoorden: “It Must Have Been Love”, “Joyride”, “Listen To Your Heart” and “The Look”. “De dingen gaan nooit meer zijn zoals ze waren”, zo reageerde Gessle na haar overlijden.

In 2002 werd bij haar een hersentumor vastgesteld. Drie jaar later werd ze echter volledig kankervrij verklaard, en nog enkele jaren begon ze opnieuw te touren. Maar de laatste jaren had ze te veel gezondheidsproblemen.

Fredriksson laat een echtgenoot en twee kinderen na. De zangeres wordt in intieme kring begraven.