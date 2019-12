Brand in Brugse Airbnb

Brugge - In een Airbnb op de hoek van de Korte Riddersstraat en het Sint-Maartensplein in Brugge is maandagavond brand uitgebroken. Dat werd even voor 22 uur opgemerkt. Het vuur ontstond in een appartement op de bovenverdieping. De drie toeristen die dat gehuurd hadden, waren op het moment van de brand niet aanwezig. De woning zelf werd wel onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond op de eerste verdieping. Mogelijk ligt een verwarmingselement aan de oorzaak, maar dat zal verder onderzoek nog moeten uitklaren. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de rookschade in het appartement is wel aanzienlijk. Er vielen echter geen gewonden. De toeristes arriveerden tijdens de bluswerken aan het appartement. De brandweermannen waren er wel in geslaagd om hun koffers er nog uit te halen.

Onder het appartement ligt een kapperszaak. Wellicht liep die ook wel wat rook- en waterschade op. Al is dat nog niet meteen duidelijk.