Onrust bij Napoli voor match tegen Genk: “Laatste match voor Carlo Ancelotti”

Napoli kent allesbehalve een rustige aanloop naar het Champions League-duel met Genk. Op dinsdag publiceerde de toonaangevende Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport dat het sowieso de laatste match wordt voor trainer Carlo Ancelotti. “Ongeacht het resultaat.” Gennaro Gattuso zou klaarstaan om over te nemen.

In Italië zijn ze er zeker van: na de Champions League-match tegen Genk van vanavond is Carlo Ancelotti geen trainer van Napoli meer. De eigenzinnige voorzitter Aurelio De Laurentiis, die overhoop ligt met zijn voltallige spelersgroep nadat zij weigerden op afzondering te vertrekken, zou al een deal hebben met Gennaro Gattuso om de nieuwe hoofdtrainer van Dries Mertens en co. te worden.

“De koffer van een coach staat altijd klaar. Je kunt ze nooit uitpakken”, reageerde Ancelotti maandag opvallend kalm op de aanhoudende geruchten. “Ik denk dat het normaal is dat een trainer in vraag gesteld wordt in dit soort situatie. Het maakt me niet bang. Ik heb zoiets al meegemaakt in het verleden.”

Voorzitter sprak vorige week nog vertrouwen uit

Nochtans stelde voorzitter De Laurentiis zijn trainer vorige week nog gerust. “Mijn vertrouwen in Ancelotti als coach en als persoon is onvoorwaardelijk en nooit verdwenen”, zei hij toen bij het Italiaanse radiostation Kiss Kiss. “Het zou een fout zijn om nu een beslissing te nemen over de toekomst. De rust moet terugkeren.”

Napoli heeft aan een thuiszege tegen Genk genoeg om door te stoten naar de achtste finales van de Champions League. In eigen land gaat het met een teleurstellende zevende plaats echter minder goed. De club kwam de voorbije maand ook meermaals in het nieuws omdat voorzitter De Laurentiis op ramkoers ligt met zijn spelersgroep nadat die geweigerd had op afzondering te vertrekken.

Ancelotti is sinds de zomer van 2018 de trainer van Napoli. De voormalige coach van Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München leidde de club uit Napels vorig seizoen naar een verdienstelijke tweede plek.

