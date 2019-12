Maand na uitbraak van agressieve python moet brandweer opnieuw ingrijpen bij man uit Veurne

Veurne - Een maand nadat een agressieve rotspython zijn eigen terrarium vernielde in een woning langs de Rodestraat in Veurne, werd het dier dinsdag in beslag genomen. Ook twee piranha’s en twee baardagamen moesten mee. “De eigenaar had niet de nodige documenten en de huisvesting was gebrekkig”, zegt commissaris Toon Fonteyne.

Op maandag 4 november moest eigenaar D.M. in de vroege ochtend de brandweer opbellen toen hij oog in oog stond met zijn uitgebroken Afrikaanse rotspython. Het dier van 4 meter lang en 40 kilo zwaar had ’s nachts met bruut geweld zijn eigen kooi vernield. Die was nochtans verankerd in de muur. “Het dier was echt uitzinnig van woede en was losgebroken”, zei D.M. toen. “Met een ongelofelijke kracht vernielde het zijn terrarium van 2 op 2 op 2 meter. We durfden het dier niet benaderen en belden de brandweer.”

Nog voor de komst van de hulpdiensten kroop de slang echter terug naar binnen. Volgens D.M., die de slang een week in zijn bezit had, was het een kwestie van elkaar gewoon worden en het dier te trainen. “Het was eigenlijk gewoon te warm in de kamer en daardoor werd het dier agressief”, zei hij nog.

Dode python

Het incident deed wel enkele alarmbellen afgaan bij de politie en inspectiediensten. Ook het parket van Ieper, bevoegd voor dierenwelzijn, werd verwittigd. Dinsdagochtend werd overgegaan tot een controle. “Samen met de Vlaamse Inspectiedienst voor Dierenwelzijn en CITES, het controleorgaan van vreemde dieren, werd een controle gedaan om 10 uur”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Daarbij kregen we geen medewerking van de eigenaar, hij weigerde de deur open te doen.

Via het parket van Ieper kregen de diensten alsnog de machtiging om de woonst zonder toestemming van de eigenaar te betreden voor de controle. Er werd een slotenmaker gevorderd en terwijl die aan de slag was, opende de eigenaar toch de deuren. Er werd vastgesteld dat de leefomstandigheden van de dieren ontoereikend en oncomfortabel was. Ondanks de herhaaldelijke vragen konden er bovendien geen documenten van vergunning worden voorgelegd.

Daarop werd de brandweer gevorderd die de python, twee piranha’s en twee baardagamen in beslag nam. In het huis werd ook nog een dode python gevonden. Er zal onderzoek plaatsvinden naar de doodsoorzaak en of de eigenaar hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden. De dieren werden in beslag genomen en worden overgebracht naar een terrarium. Er komt mogelijk een strafrechtelijke vervolging voor D.M.