Unieke kans voor Club Brugge tegen Real Madrid? Clement waarschuwt: “Ik herinner mij ooit een klein mannetje: Iniesta”

Woensdag ontvangt Club Brugge het grote Real Madrid op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep A. De Spanjaarden zijn al geplaatste voor de volgende ronde en zakken niet op hun sterkst af naar België. Dé kans op een overwinning tegen een Europese grootmacht? Philippe Clement wou er niet van weten.

Paris Saint-Germain (13 ptn) is in groep A al zeker van groepswinst en een ticket voor de knock-outfase, ook runner-up Real (8 ptn) stoot al zeker door. Club (3 ptn) houdt in de race om de derde stek, die recht geeft op overwintering in de Europa League, momenteel nipt Galatasaray (2 ptn) af. Dé kans op een overwinning tegen een Europese grootmacht?

Philippe Clement wou er niet van weten. Ondanks een groot aantal afwezigen bij Real Madrid - waaronder Hazard, Kroos en Ramos - verwacht Club Brugge een ijzersterk elftal op het veld.

“Ik herinner mij ooit nog een match in de Uefa Cup tegen FC Barcelona: daar kwam een klein mannetje op het veld: Iniesta. Het was zijn eerste wedstrijd in Europa. Dat was het beste voorbeeld dat zo’n kern bij een topploeg altijd ijzersterk is”, aldus de Brugse coach op de persconferentie.

Iniesta in actie tegen Club Brugge in 2002: “Het beste voorbeeld dat zo’n kern bij een topploeg altijd ijzersterk is”, aldus Clement. Foto: BELGA

“Zidane heeft nog niet gebeld”

Qua voorbereiding is zo’n match niet ideaal: het is koffiedik kijken wie straks effectief zal spelen. “Zidane heeft nog niet gebeld met welke ploeg hij start”, lachte Clement. “We proberen alle scenario’s voor te bereiden en onze spelers goed in te lichten. Dat doen we tegen Real Madrid, maar ook tegen Sint-Truiden. Het is zaak om alle verschillende types te duiden. Het leuke is dat we daar dan ook iets dieper gaan: je spreekt eens over een Brahim Diaz, een speler waar weinig mensen van weten. Hij kwam nog niet zoveel aan de oppervlakte, maar het is een jongen met heel veel kwaliteiten.”

Diatta en Mata zijn al gestraft

Dat Diatta en Mata er bij Club Brugge straks niet bij zijn, is natuurlijk een aderlating. Zij zijn geschorst na hun rode kaart in Galatasaray. “Dat is heel spijtig voor de ploeg, de club, de staf en voor de fans. Het was eigenlijk totaal onnodig”, aldus Clement.

“We zijn ook al veel bezig geweest in de kleedkamer over emoties onder controle houden. Het waren geen slechte emoties - we hebben geen benen gebroken - maar het waren onschuldige dingen waarvan je weet dat die sancties opleveren. Dat is een les voor de rest van hun carrière. Geen enkele speler mist zo’n matchen graag: dat is al een straf op zich. Laat ons hopen dat we, ook met de voorbije schorsing van Vormer, een Europa league-ticket kunnen veiligstellen zonder schade. Het wordt een zware wedstrijd, maar we gaan wel gewoon voor de drie punten.”

Mignolet: “Het leeft in de groep dat we eens willen winnen”

Als Galatasaray niet wint tegen PSG in het Parc des Princes, is Club Brugge altijd geplaatst voor de Europa League. Maar Simon Mignolet wil niet te veel gaan rekenen. “Het leeft in de groep dat we eens willen winnen. Dat hebben we ondertussen al eens verdiend in deze campagne”, sprak de doelman.

Foto: Photo News

“Een puntje kan volstaan, maar op die manier willen we niet gaan rekenen. We willen in die thuiswedstrijd voor de drie punten gaan. Ook al is dat tegen Real Madrid, een sterke tegenstander. Met wat er in Parijs aan het gebeuren is, gaan we ons niet bezighouden. Als we er zelf vol voor gaan, doet dat er niet toe. We hebben getoond in Madrid dat we het hen moeilijk kunnen maken. Waarom zouden we dat dan thuis niet kunnen, mits het nodige respect en de juiste organisatie? Dan zien we wel hoe het loopt.”

Tijdens de wedstrijd wil Mignolet niet speciaal op de hoogte blijven van de uitslag in Parijs. “Ik heb al in die situatie gezeten met Liverpool tijdens de titelrace tegen Manchester City: voetbal wordt gespeeld met seconden. Het is een slechte raadgever want het kan allemaal zo snel draaien. Het heeft geen zin om daar woensdagavond mee bezig te zijn tijdens de wedstrijd. Wij moeten ons bezighouden met wat er op het veld gebeurt. En dan zien we wel wat het resultaat is.”

Ook bij Mignolet geen sprake van onderschatting: hij weet dat de kwaliteit van de kern van Real in de breedte gigantisch is. “Neem nu Jovic: die scoort er vorig seizoen bijna 40 over een heel jaar. Dan weet je dat het een killer is. Maar ik spreek nu over hem omdat je er naar vraagt. Uit ervaring weet ik dat je een topper moet zijn om tot de kern van zijn grote ploeg te behoren. Het is daarom niet belangrijk om over hun individuele namen te spreken.”

“Extra statement maken”

Wie er ook speelt: een zege blijft daarom altijd een stunt voor Club Brugge. “We zullen het op voorhand nooit 100 procent zeker weten wie er speelt, maar we hebben wel een idee wie er aan de aftrap kan staan. De hele kern werd grondig geanalyseerd en we kennen hun kwaliteiten. Wat zeker is: er zal een geweldig team op het veld staan.”

En als de drie punten lukken, wordt de mooie campagne van Club nogmaals extra in de verf gezet met een eerste zege. “We hadden de volle drie punten al eens verdiend en misschien moeten krijgen. Het is nog niet gelukt, maar ik denk dat we een extra statement kunnen maken door die zege eens te pakken in de Champions League.”