Genkse U19 kan Youth League-campagne ondanks overwicht tegen Napoli niet afsluiten met een zege

De U19 van Genk is op de laatste speeldag van de UEFA Youth League op een 0-0 blijven steken op het veld van Napoli. Jammer, want de Belgische landskampioen had een resem kansen om de score te openen. De Limburgers eindigen zo met acht op achttien op de derde plaats in hun groep, achter Salzburg en Liverpool. Dat betekent dat de blauwhemden uitgeschakeld zijn.

De Genkenaars verdienden de zege op basis van een sterke tweede helft in Italië. Hongaars jeugdinternational Andras Nemeth liet het echter twee keer liggen voor de bezoekers. Eerst stond thuisdoelman Antonio Pio Daniele pal, daarna duwde hij een voorzet over. In blessuretijd kwam ook Ismael Saibari nog dicht bij de 0-1, maar opnieuw Daniele voorkwam dat de Limburgers een derde zege konden pakken.

Genk was na de vorige speeldag al uitgeschakeld. De Limburgers sluiten hun Youth League af op de derde plaats, na Salzburg en Liverpool. Enkel de groepswinnaar stoot rechtstreeks door naar de achtste finales, de runners-up spelen barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien.

Ook de U19-ploeg van Club Brugge is in deze Youth League actief. Woensdag ontvangt blauw-zwart in Oostende Real Madrid op de slotspeeldag in poule A. Met een voorlopige tweede plaats is er voor de Bruggelingen nog geen zekerheid omtrent deelname aan de volgende ronde.