Aanklachten tegen Donald Trump onthuld: “Niemand, ook de president niet, staat boven de wet”

In Amerika hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden dinsdag de impeachmentartikels tegen Donald Trump bekendgemaakt. Het gaat om twee beschuldigingen: misbruik van macht en het hinderen van de werking van het parlement. “Niemand, dus ook de president niet, staat boven de wet,” zei voorzitter van de commissie voor Justitie Jerry Nadler.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden komen met twee aanklachten tegen de president: Trump krijgt machtsmisbruik en belemmering van het Congres ten laste gelegd.

Als een meerderheid in het Huis één van de ‘articles’ goedkeurt, is Trump de derde president in de geschiedenis die officieel ‘impeached’ is.

Wellicht stemt het voltallige Huis van Afgevaardigden in de derde week van december over Trumps impeachment. In januari verhuist het dossier dan naar de Senaat, waar een echt proces met pleidooien en advocaten zal worden gehouden. Toch is de kans klein dat Trump uit zijn functie zal worden ontheven: de Senaat, die uiteindelijk moet oordelen over hem, vormen de Republikeinen nog steeds de meerderheid en zij zullen naar verwachting een blok vormen rond hun president.