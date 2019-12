OVERZICHT. Waregem is de winnaar, maar hoe plezant is jouw gemeente?

Waregem - De zoektocht naar de Plezantste Gemeente van Vlaanderen zit erop. De afgelopen maanden namen de bijna tweehonderd correspondenten van Het Nieuwsblad de driehonderd Vlaamse gemeenten onder de loep. Hoe goed kan je in de gemeenten feesten, uitgaan, sporten en winkelen? Is er een sterk en plezant verenigingsleven, delen jong en oud in de feestvreugde en vindt de cultuurliefhebber er zijn gading? Na acht uitvoerige testen mag Waregem zich de Plezantste Gemeente van Vlaanderen noemen.

Het stadsbestuur mocht woensdagavond tijdens de Plezantste Slotshow in Antwerpen de prijs officieel in ontvangst nemen uit handen van Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Waregem haalde het nipt van twee andere West-Vlaamse steden Kortrijk en Roeselare.

Benieuwd hoe jouw gemeente het er vanaf bracht? Ontdek het dan in de onderstaande interactieve kaart.