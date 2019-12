Niemand heeft hem al gezien, zo goed als niemand had al van hem gehoord, maar Leuven is in de ban van de sultan

Leuven - Niemand heeft hem al gezien, zo goed als niemand had voor deze week van hem gehoord, maar nu heeft iedereen het over hem. Leuven is in de ban van sultan Qaboos van Oman. De man die maakt dat alle luiken van het chicste hotel van de stad gesloten blijven en die zijn middageten in zilverpapier en per zwarte Mercedes aan zijn ziekbed laat komen. “De mens mag vliegtuigen en macht hebben zoveel hij wil, hij is een arme drommel. Want hij heeft darmkanker en niemand om hem op te volgen.”

“Is dat niet ergens aan de kanten van Afrika en Azië?” Criminologiestudent Yari (19) komt niet veel dichter in de buurt, wanneer hij Oman opzoekt in zijn mentale atlas. Oman heeft een ...