Boris Johnson speelt beroemde filmscène na, Hugh Grant vindt dat er iets belangrijks ontbreekt

De verkiezingskoorts bereikt zowat zijn hoogtepunt in het Verenigd Koninkrijk. Boris Johnson heeft enkele moeilijke dagen achter de rug. Hierdoor slinkt de voorsprong van de Conservatieven op Labour, wat de kansen op een absolute meerderheid in het parlement verkleint. De Tories probeerden de schade wat te beperken door een campagnevideo over Brexit vroeger dan voorzien te tonen aan de wereld. Die video veroorzaakt echter ook hoongelach en zelfs acteur Hugh Grant vindt dat er iets belangrijks in ontbreekt.

In het filmpje speelt Johnson de iconische scène uit Love Actually na, een romantische komedie uit 2003 met onder andere Hugh Grant, Colin Firth en Emma Thompson in de hoofdrol. In de campagnevideo belooft de huidige premier van het Verenigd Koninkrijk op de tonen van Stille Nacht dat hij de Brexit wil afronden.

Daarvoor heeft hij echter stemmen nodig om een absolute meerderheid in het parlement te hebben. “Je moet de keuze maken tussen een meerderheid die werkt, of nogmaals een hung parliament dat hopeloos vastzit”, staat te lezen op de borden van Johnson, die in de video doet alsof hij iemand is die kerstliedjes komt zingen.

"De waarheid"

Het reclamespotje - dat in de originele film een romantische boodschap is voor actrice Keira Knightly - kan rekenen op heel wat hoongelach op sociale media. Ook Hugh Grant - die in Love Actually de rol van eerste minister vertolkt - reageerde op de parodie. “Heel goed gemaakt”, aldus de acteur op BBC Radio 4. "Het is duidelijk dat de Conservatieve Partij veel financiële middelen heeft. Waarschijnlijk gingen alle roebels daar naartoe.”

De acteur vindt dat er een belangrijk bordje ontbreekt in de reeks van Johnson. “In de originele film houdt Andrew Lincoln een kaart omhoog waarop stond ‘Omdat je op Kerstmis de waarheid vertelt’. Dat hield Johnson niet omhoog. Misschien dachten de Conservatieven dat zo'n boodschap niet erg goed zou passen in de handen van Johnson.”

Grant hielp de voorbije dagen de Liberaal-Democrate Luciana Berger met campagne voeren. Berger wil de Brexit stoppen en gaat deur-aan-deur om stemmen te ronselen om een conservatieve meerderheid te vermijden. Grant is ook fel gekant tegen het beperken van persvrijheid.

