23-jarige Nederlander vermist na bezoekje aan Antwerpen

Antwerpen - De Antwerpse politie is een onderzoek gestart naar de verdwijning van Max Meijer. De 23-jarige Nederlander werd zondagochtend voor het laatst gezien bij pitazaak Kababu in de Schippersstraat en is sindsdien vermist.

Max, afkomstig uit het Nederlandse Ossendrecht, was zaterdagnacht gaan stappen in Antwerpen en ging daarna rond 6u nog een pita eten met een vriend in een restaurant in het Schipperskwartier. Daarna raakten ze elkaar kwijt. Max en zijn vriend hadden afgesproken om elkaar te ontmoeten bij de auto van Max, maar daar kwam hij nooit aan. De vriend ging uiteindelijk met een taxi naar huis, de auto bleef staan met Max’ spullen er nog in.

Nadat Max ook niet op zijn werk opdaagde, deed zijn familie aangifte bij de politie in Nederland. Ondertussen deden ze dat ook in Antwerpen. De verschillende politiediensten zijn op dit moment aan het afstemmen welke onderzoeksdaden er eerst moeten gebeuren. Er zijn alvast camerabeelden van Max, wat de speurders op weg kan helpen.

In de nacht van zijn verdwijning droeg Max een jeansbroek, beige schoenen van het merk Nike en een beige jas. Wie meer informatie heeft over Max, kan dat laten weten aan de politie via 0800/30.300.