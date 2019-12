Paul-José Mpoku (Standard) geschorst voor toppers tegen Anderlecht en Antwerp

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een schorsing van vier speeldagen, waarvan twee met uitstel, en een boete van 3.000 euro opgelegd aan Paul-José Mpoku. De Congolese international van Standard is er opnieuw bij tegen Waasland-Beveren, maar mist wel de toppers in eigen stadion tegen Anderlecht en Antwerp. Standard ken wel nog beroep aantekenen.

Voor zijn rode kaart op het veld van Moeskroen wegens een aanslag op het been van Benjamin Van Durmen, eiste het Bondsparket maandag een schorsing van drie speeldagen. Dat was dezelfde strafmaat trouwens als voor Mehdi Carcela, die ook rood pakte in Moeskroen en zich schikte naar die sanctie. Mpoku probeerde wel nog een lichtere straf te bekomen.

De Geschillencommissie had oor naar de excuses van de middenvelder, die naar eigen zeggen per ongeluk tegen het been van Van Durmen stampte. "Dat is ook op de beelden af te lezen van mijn gezicht", aldus Mpoku ter zitting. Zijn advocaat wees ook op het blanco strafblad van de Congolees en vroeg daarom een volledig uitstel. Tevergeefs, want de Geschillencommissie hield het op twee speeldagen effectief en twee met uitstel. Daardoor kan coach Preud'homme niet op de middenvelder rekenen in de topper tegen Anderlecht in de competitie en de bekerclash in de kwartfinales tegen Antwerp.

Standard ken wel nog beroep aantekenen.