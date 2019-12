Banksy doet het weer: dakloze wordt even Kerstman (en ondervindt er meteen de warme gevolgen van)

In het Britse Birmingham is nieuw werk van de mysterieuze kunstenaar Banksy opgedoken. Een dakloze man op een bank lijkt door twee vliegende rendieren in de lucht getrokken te worden. Alsof hij de Kerstman is en zijn bank de slee.

Op de Instagramaccount van de mysterieuze kunstenaar begeleidt een filmpje de muurschildering. Daarop is te zien hoe de dakloze Ryan in twintig minuten tijd een warm drankje, twee chocoladerepen en een aansteker krijgt van passanten. “Zonder erom te vragen. God zegene Birmingham“, benadrukt Banksy in zijn commentaar.

Meteen werd het bankje een hotspot in Birmingham, waar iedereen een foto van wil nemen om op sociale media te posten. Missie geslaagd dus om aandacht te trekken voor het lot van daklozen. De muurschildering werd intussen wel gevandaliseerd. Onbekenden kleurden de neuzen van de rendieren rood.

bekijk ook

En dan staat er plots een echte Banksy op je garage

Heeft Banksy zijn identiteit verraden met stunt in veilinghuis?