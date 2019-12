KNT-label verdwijnt in bioscoop, nieuw systeem moet duidelijk maken wie naar film mag kijken

De labels ‘KNT’ - kinderen niet toegelaten - en ‘KT’ gaan op de schop in de bioscoop. Vanaf 8 januari zal er in de filmzalen in heel het land een nieuwe classificatiesysteem zijn. Inhoudspictogrammen (geweld, seks ...) en leeftijdscategorieën zullen aangeven of een film wel geschikt is voor een kind of jongere, bleek dinsdag bij de voorstelling.

Het gekozen classificatiesysteem komt overgewaaid uit Nederland en de Nederlandse naam is dan ook dezelfde: Kijkwijzer. Filmdistributeurs en bioscopen zullen zes pictogrammen en zeven leeftijdscategorieën hanteren om ouders, begeleiders maar ook de kinderen een idee te geven over de film.

De pictogrammen waarschuwen voor geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik. Die zijn gekoppeld aan zeven leeftijdscategorieën: alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 12, vanaf 14, vanaf 16 en vanaf 18 jaar. De nieuwe regels zijn van toepassing op films die voor het eerst in een Belgische zaal getoond worden, met uitzondering van films op festivals.

Het nieuwe classificatiesysteem is een initiatief van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uit Brussel. De vier bevoegde ministers tekenden dan ook present bij de voorstelling in een Brusselse bioscoop. De Frans- en Duitstaligen hanteren de naam Cinecheck.

Uit 1920

Het oude KNT-systeem gaat nog terug tot een wet uit 1920. Dat systeem is gebaseerd op controle bij aankoop van een ticket, maar dat is in de huidige tijden achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van tickets via het internet, maar ook de grondig gewijzigde mediaconsumptie.

Brussels minister Sven Gatz, samen met zijn Franstalige collega Bernard Clerfayt bevoegd voor filmkeuring, is tevreden met de nieuwe “duidelijke classificatie”, die “veel fijnmaziger” is. Er is geen verbod meer en de ouders beslissen, zei hij. De Nederlandse Kijkwijzer heeft bovendien een wetenschappelijke basis, klonk het. Initiatiefnemer Gatz kondigde in februari, toen hij nog Vlaams mediaminister was, al aan dat het nieuwe classificatiesysteem gebaseerd is op de Kijkwijzer.

“In 1920 was film misschien de enige manier om media te consumeren, nu zit het aan de vingertoppen, met een eenvoudige klik”, wees ook Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon op de nood aan een nieuwe filmkeuring. Net als Gatz onderstreepte hij dat het huidige verbod heel moeilijk te controleren is door de bioscoopuitbaters, niet alleen aan de kassa maar ook omwille van de onlineverkoop. De verschillende instanties bekijken momenteel om de nieuwe classificatie uit te rollen naar andere vormen van media. In Nederland geldt Kijkwijzer niet alleen voor de bioscoopfilm, maar ook bij televisie-uitzendingen, dvd’s of Netflix.

Distributeurs kiezen zelf

De filmdistributeurs staan zelf in voor de classificatie. Hun mensen, de zogenaamde codeurs, gebruiken daarbij een vragenformulier. Wie het niet eens is met een classificatie, kan klacht indienen via www.kijkwijzer-cinecheck.be. Op de website zal het volledige advies te vinden zijn per film. De bioscopen zullen op hun affiches enzovoort omwille van de overzichtelijkheid maximaal drie inhoudspictogrammen tonen.

Er werd al lang gezocht naar een opvolger voor de filmkeuring. Met de zesde staatshervorming en de overheveling van de filmkeuring naar de gemeenschappen kregen de gesprekken een nieuw elan.