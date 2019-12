Fabriek van Lipton gaat definitief dicht op laatste dag van het jaar: 126 werknemers verliezen hun job

Brussel / Vorst - De fabriek van Lipton in Vorst, een onderdeel van multinational Unilever, gaat definitief dicht op 31 december 2019. Dat schrijft Bruzz en wordt door de christelijke vakbond ACV bevestigd. De 126 werknemers moeten nu op zoek naar een nieuwe job.

De onderhandelingen rond de sluiting van de fabriek en de ontslagvergoedingen liepen bijna negen maanden. Tijdens de eerste maanden van het overleg werd samen met Unilever nog naar mogelijke overnemers gezocht, maar daar kwam geen oplossing uit de bus. Uiteindelijk werd dan toch een akkoord gevonden over het sociaal plan en de sluiting. Op 31 december 2019 is het officieel de laatste werkdag van de 126 werknemers in de Lipton-fabriek van Vorst.

“Al bij al is het volgens mij een evenwichtig sociaal plan. We gaan niet dieper in op bedragen, maar er zit anciënniteit in, een stukje sociale rechtvaardigheid en iedereen krijgt een premie. Het is een akkoord dat zowel arbeiders als bedienden omhelst”, zegt Luc Debast van ACV Voeding en Diensten.

Multinational Unilever besliste in maart om de Europese theeproductie op één site bundelen, in het Poolse Katowice. In Vorst kwamen daardoor 126 jobs op de helling te staan. “Een groot stuk van de werknemers is ouder dan 40 of 45 jaar. Voor die mensen zal het zeker niet makkelijk zijn om opnieuw werk te vinden in het Brusselse”, vreest Debast.