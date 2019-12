SP.A-voorzitter ‘King Connah’ mag voor het eerst op bezoek bij koning Filip: “Koningen onder elkaar”

SP.A-voorzitter Conner Rouseau (27) is dinsdag voor de allereerste keer op audiëntie gegaan bij koning Filip. De jonge politicus deed dat op zijn manier: op sneakers en op … Instagram. “Goeie babbel over de toekomst van ons land”, schreef Rousseau.

Conner Rousseau, die in november als nieuwe voorzitter van SP.A werd verkozen, mocht dinsdagnamiddag langs gaan bij koning Filip. Hij kondigde dat bezoek al ’s ochtends vroeg aan via Instagram, het medium waar hij zijn volgers dagelijks op de hoogte houdt van zijn agenda.

Foto: BELGA

Sneakers

“Koningen onder elkaar. Vereerd”, schreef Rousseau oftewel ‘King Connah’ bij een foto van hem en de vorst. “Goeie babbel over toekomst van ons land.”

Dat Rousseau niet in zijn fijnste schoenen maar wel op sneakers ten tonele verscheen, is trouwens ook koning Filip niet ontgaan: op enkele beelden is te zien hoe de vorst die bekijkt.

Afwachten

Nadat informateur Paul Magnette maandag had gevraagd van zijn opdracht te worden ontheven, vatte de koning opnieuw audiënties aan. Eerst waren de liberalen van MR en Open VLD aan de beurt. Dinsdagochtend volgden CD&V, N-VA en Groen.

Het blijft koffiedik kijken welke beslissing de koning zal nemen na zijn consultaties. Eén piste hield in dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld zou worden ingestuurd, maar dat lijkt steeds minder plausibel. In een interview voor aanvang van zijn partijbureau zei De Wever dat hij eventueel bereid was een oplossing te zoeken, maar benadrukte hij toch vooral hoe moeilijk de kaarten liggen én sprak hij niet meteen verzoenende taal. Het zou politiek niet onlogisch zijn mocht een liberaal of een christendemocraat nu de fakkel overnemen, met welke opdracht dan ook. Het wordt dus afwachten tot wanneer de audiënties ten paleize afgelopen zullen zijn.