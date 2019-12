Journaliste bijt van zich af nadat man op haar billen slaat tijdens live-uitzending

Journaliste Alex Bozarjian heeft felle kritiek geuit op een man die zaterdag op haar billen sloeg tijdens een loopwedstrijd in de Amerikaanse staat Georgia. Tijdens de Enmarket Savannah Bridge Run stond de enthousiaste Bozarjian langs de zijlijn om verslag uit te brengen over de “gekke wedstrijd”, tot een van de lopers plots op haar achterwerk sloeg. De reactie van de journaliste spreekt boekdelen in het fragment, dat al miljoenen keren werd bekeken op Twitter.

“Hij eigende zich een deel van mijn lichaam toe”, zegt Bozarjian tijdens een gesprek tijdens This Morning, een talkshow op de Amerikaanse zender CBS. “Hij nam mijn macht af, ik wil die macht terug. En daar heb ik tijd voor nodig.”

De journaliste krijgt heel wat steun op sociale media en enkele speurneuzen gingen al aan de slag om de man op te sporen. Bozarjian ontvangt echter ook veel e-mails van mensen die vinden dat ze overdrijft, dat de man gewoon een beetje overenthousiast was en geen kwade bedoelingen had.

“Niet speels”

“Misschien was het tien jaar geleden een normale zaak”, reageert Bozarjian op e-mails die haar ‘verwend’ noemen. “Maar nu is het niet meer oké. Het is niet oké om jezelf het lichaam van een vrouw toe te eigenen, omdat je daar zin voor hebt. Het is niet speels en hij heeft me pijn gedaan, fysiek en mentaal.”

De man die haar sloeg werd intussen geïdentificeerd als Tommy Callaway (43), echtgenoot en vader van twee kinderen. Volgens zijn advocaat verwacht de familie van de man geen rechtszaak en is hij een “liefhebbende echtgenoot en vader, die geen criminele intenties had”.

De organisator van de wedstrijd heeft echter al verklaard dat “dergelijk gedrag niet wordt getolereerd” en heeft Callaway verboden ooit nog mee te lopen.

