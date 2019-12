Het verlegen meisje dat per toeval wereldberoemd werd: Roxette-zangeres Marie Fredriksson (61) overleden

Haar kort kopje was dan wel typisch peroxide-witblond, maar met haar stem gaf Marie Fredriksson kleur aan de jaren 90. Een hersentumor kortwiekte de carrière van de Roxette-frontvrouw in 2002. Dokters gaven haar toen vijf procent overlevingskans. Ze vocht en sloeg terug, en deed er nog 17 jaar bij. Nu is de Zweedse zangeres toch overleden. Ze werd 61.

Ze zou een paar uur later naar België afreizen voor een persconferentie over The Night of the Proms, die elfde september 2002. Maar Marie stuikte in elkaar in de badkamer. Een zware hersenschudding, luidde ...