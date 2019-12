Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) aangesteld als informateurs

Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn aangesteld als informateurs. Dat heeft het paleis laten weten via een persmededeling. Zij moeten het werk van Paul Magnette (PS) voortzetten. De twee brengen op 20 december verslag uit aan de koning.

Koning Filip consulteerde maandag en dinsdag al de partijvoorzitters van de liberale, groene en socialistische families, aangevuld met N-VA, CD&V, cdH en DéFI. Na deze gesprekken heeft hij Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw uitgenodigd op het paleis.

"Onze voorzitter Joachim Coens heeft samen met de voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, de opdracht tot informateur gekregen van de Koning. Op 20 december moeten zij een verslag aan de Koning uitbrengen", liet CD&V in een reactie weten. "Zij moeten in alle openheid alle mogelijke pistes bewandelen om tot een regering te komen in ons land. In het belang van de stabiliteit van ons land aanvaarden wij deze opdracht. De informateurs zullen alle pistes onderzoeken."

N-VA betrekken

Eerder zei Coens dat N-VA betrokken moet worden bij de volgende stap in de formatie. "Het blijft belangrijk dat de grootste partij van Vlaanderen op een of andere manier betrokken wordt", zo zei hij bij het verlaten van het paleis. De forse uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag aan het adres van Open VLD en de Franstaligen, liggen wel zwaar op de maag. "Het is belangrijk dat Bart De Wever positieve signalen geeft. Ik ben een beetje verontrust over de negatieve signalen van gisteren", aldus Coens, die de uitspraken van De Wever nog bestempelde als "niet evident" en "tactisch niet zo verstandig".

Coens en Bouchez worden het veld ingestuurd nadat Paul Magnette maandag vroeg om hem van zijn opdracht als informateur te ontheven. Dat was hij sinds 5 november. Een maand na zijn benoeming vond de PS-voorzitter dat hij wel degelijk een aantal stappen vooruit had gezet, maar een federale regering vormen rond een paars-groene as bleek toch niet te lukken. De liberalen langs beide kanten van de taalgrens zagen "te weinig blauwe accenten" terug.