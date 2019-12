Wat een dramatisch debuut voor Genk-doelman Maarten Vandevoordt in de Champions League. Met zijn 17 jaar, 9 maanden en tien dagen is hij de jongste keeper ooit op het kampioenenbal maar de Limburger ging op Napoli al na ene paar minuten zwaar in de fout. Hij wilde bij een terugspeelbal Dries Mertens uitkappen, maar Milik snoepte hem simpel de bal af en scoorde de 1-0. Later maakte hij ook nog een strafschopfout voor de 3-0.