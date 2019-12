Zidane: “Operatie voor Eden Hazard is nog niet aan de orde”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane kwam tijdens zijn persbabbel aan de vooravond van de match tegen Club Brugge nog eens terug op de blessure van Eden Hazard.

Er wordt gezegd dat de Rode Duivel misschien wel twee maanden uit zou zijn en een operatie moet ondergaan. Maar volgens Zidane is zijn blessure momenteel onder controle. Een exacte termijn wanneer Hazard terug fit zou zijn, kon hij niet geven. “Momenteel is een operatie nog niet aan de orde. Ik weet alleszins dat we zijn blessure onder controle hebben. Ik hoop alleszins dat we hem sneller terug krijgen dan wat er gezegd wordt. Hopelijk keert hij zo snel mogelijk terug in de kern.

Eden Hazard viel uit in de wedstrijd tegen PSG. Foto: BELGAIMAGE

Hazard viel twee weken geleden uit tegen PSG na een ingreep van Meunier. Een kleine week geleden maakte Real Madrid bekend dat hij een klein breukje opliep. In 2019 komt hij normaal gezien niet meer in actie.