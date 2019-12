Ophef nadat haai kooiduikers aanvalt, zichzelf verwondt en doodbloedt: "Niemand deed iets om te helpen"

De dood van een haai in de baai van Mexico heeft ophef veroorzaakt nadat beelden van de doodstrijd van het roofdier werden verspreid. "Niemand deed iets om het schepsel te helpen", aldus activist Arturo Islas Allende. Bovendien loog het bedrijf dat de duikpartijen organiseert over de dood van het dier, beweert Allende nog. “De activist heeft de feiten verdraaid om verkeerde info te creëren en het publiek te bedriegen", klinkt de reactie daar. "Het is de eerste keer in zestien jaar dat een witte haai sterft."

Allende zegt in een videoboodschap op Twitter dat er dringend werk moet worden gemaakt voor een beschermd gebied voor haaien. “Witte haaien zijn geen agressieve dieren, maar worden agressief door de duikers. Ze gebruiken aas om de haaien te lokken, maar dat aas was verkeerd opgehangen in de kooi.”

Dat alles gebeurt met stille goedkeuring van de Mexicaanse regering, aldus de activist. “Er was een ambtenaar aan boord om te controleren of de wetgeving wordt gerespecteerd. Dat maakt me nog het meeste zorgen. Je beseft dat de Mexicaanse regering corrupt is en ongestraft haar gang kan gaan.”

Het bedrijf dat de duikpartijen in Baja California organiseert, is zich echter van geen kwaad bewust. Ze hebben naar eigen zeggen alle nodige goedkeuringen en houden zich volkomen aan de wet. “Witte haaien gedragen zich bijna nooit gewelddadig en het was dan ook de eerste keer in zestien jaar dat zoiets is voorgevallen”, klinkt het in een verklaring. “De activist heeft de feiten verdraaid om verkeerde info te creëren en het publiek te bedriegen.”