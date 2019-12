Bart De Wever (N-VA) reageert op aanstelling Coens (CD&V) en Bouchez (MR): “Paars-groene piste hopelijk van de baan”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is tevreden met de beslissing van de koning om zijn collega’s Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) in het veld te sturen. “Met de aanstelling van Coens en Bouchez is de paars-groene piste hopelijk van de baan”, klinkt het.

De Wever solliciteerde de afgelopen weken en dagen zelf openlijk naar de post van informateur, nadat PS-voorzitter Paul Magnette steeds meer leek aan te sturen op een regenboogcoalitie met liberalen, socialisten en groenen.

LEES OOK. Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) aangesteld als informateurs

“Mijn grootste bezorgdheid is dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met bestuur waarvoor de Vlaamse kiezer niet gestemd heeft”, herhaalt hij dinsdagavond in een persbericht. “Ik heb daarom meermaals mijn bereidheid getoond om een opdracht op mij te nemen. Met de aanstelling van Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez is echter hopelijk de paars-groene piste van de baan.” N-VA houdt zich in elk geval beschikbaar voor de informateurs, zegt De Wever nog. “We zullen constructief en met open vizier meewerken.”

Koning Filip stelde Coens en Bouchez dinsdagavond iets na 19 uur aan als informateurs. De twee zullen “alle pistes onderzoeken”, viel kort daarna te horen bij CD&V, zowel paars-geel als paars-groen dus. CD&V-onderhandelaar Koen Geens zei de afgelopen dagen wel verschillende keren dat hij De Wever aan zet wilde zien. Ook Bouchez vond de tijd nog niet rijp voor paars-groen. Coens en Bouchez brengen op 20 december verslag uit bij de koning.