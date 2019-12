Hoe Nobelprijswinnares voor de Vrede zich vandaag in Den Haag moet verdedigen voor genocide

Haar inspiratiebron was Mahatma Gandhi, en jarenlang werd ze in één adem genoemd met Nelson Mandela. Maar tot het kransje van ultieme wereldverbeteraars behoort de Myanmarese Aung San Suu Kyi (74) al enkele jaren niet meer. Pijlsnel ging ze from hero to zero. Vandaag verdedigt ze haar land Myanmar tegen beschuldigingen van genocide op de Rohingya-minderheid.