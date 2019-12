Pastoor rapt kerstboodschap in opvallende videoclip: “Ik zette de jongeren een masker op, om hen te beschermen”

Een preek kan hij geven, ja. Maar ook een straffe strofe hiphop. Pastoor Matthias Noë (30) is de ‘Flip Kowlier van de Kerk’ en scoort nu op YouTube met een hartverwarmende kerstclip. Ludiek, maar mét een boodschap. Opvallend: de jongeren in het filmpje dragen allemaal maskers. “Ik wil niet dat ze herkend worden.”

Hij draagt een opvallende sneeuwmantrui, een rode pomponnenmuts, er hangen kerstballen en -lichtjes in zijn hipsterbaard, en hij rapt. Over de kerstlichtjes in de straten, over shoppers met hun zakken ...