Liverpool stoot door maar betaalt bibbergeld

Iets meer dan een helft moest Liverpool zich zorgen maken. Omdat Red Bull Salzburg hen liet voelen dat The Reds te pakken waren. Maar finaal moest de Oostenrijkse kampioen toch het hoofdbuigen voor de titelverdediger. Keïta verloste Klopp van het angstzweet, Salah maakte een karrenvracht missers goed met een beauty.

Jürgen Klopp zei het vooraf met zijn bekende grijns: “We willen doorgaan tot het einde, we hebben medio mei toch niks beters te doen.” Niet dat de trainer van Liverpool zich al rijk rekende tegen Red Bull Salzburg. Want voegde hij eraan toe: “Het is niet dat ik verwacht dat we doorstoten. Het is mogelijk dat Salzburg wint van Liverpool. Dat is voetbal. Maar wij zullen rennen voor ons leven, want dat is hoe wij zijn.”

Maar het angstzweet brak hem toch even uit, ondanks de vriestemperaturen. In de competitie is Salzburg al sinds april ongeslagen, in eigen huis dateerde de laatste nederlaag zelfs al van oktober 2016. Drie jaar en twee maanden ongeslagen voor eigen publiek, dat geeft vleugels. En dat boezemt ook angst in. Het broetje van RB Leipzig verloor slechts nipt in Napels (3-2) én Liverpool (4-3).

Hoge druk

De Red Bulls speelden tegen The Reds zoals het altijd: met een bij momenten verzengende hoge druk en spelers die zich de benen van onder het lijf holden. Een koekje van eigen deeg, dus. Reken maar dat coaches hier beelden uit putten als ze straks partij moeten geven aan. Al moet je dat als team natuurlijk wel kunnen.

Dat Liverpool zonder averij de rust haalde, kwam door een gebrek aan scherpte voorin bij Salzburg. Omdat Hwang en Minamino in de zone van de waarheid hun schot kraakten, omdat topschutter Haaland amper in stelling kon worden gebracht. En omdat Becker een alerte doelman is, die Minamino van een goal hield.

Er is natuurlijk een keerzijde aan het risicovolle spel van de Oostenrijkers. Achterin liet Salzburg veel ruimte, wat tegen Liverpool spelen met vuur is. Maar Salah leek niet in zijn dagje te zijn. Twee keer stuitte hij op doelman Stankovic, een bal plaatste hij over, een andere naast: de Egyptenaar lachte groen.

Foto: AFP

Na de rust kon Salzburg zijn druk niet meer volhouden en werden de gaten groter. Luttele tellen nadat Haaland eindelijk eens kon aanleggen maar het zijnet trof, viel de 0-1 aan de overkant. Mané, die twee jaar bij Salzburg speelde en er zijn doorbraak aan dankte, liet de defensie én doelman Stankovic ter plekke. Een andere ex-speler Naby Keïta, op slag van rust ook nog op Stankovic, had zijn voorzet maar binnen te koppen: 0-1. Geen minuut later maakte Salah zijn missers goed. De Egyptenaar bleek net sneller op de bal dan Stankovic maar moest daarbij zo ver uitwijken dat de hoek te scherp leek. Niet dus: daar was de magie van Mo Salah: 0-2 en einde verhaal voor Salzburg. In het laatste halfuur bleken de vleugels van Salzburg helemaal geknipt. De Oostenrijkers moeten naar de Europa League, Liverpool gaat als groepswinnaar naar de achtste finales.