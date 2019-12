Vier overvallen in minder dan een uur, drugs en verboden wapens: glamoureus Instagrammodel in de cel voor misdaadgolf

Een glamoureus Instagrammodel en mama zal de komende 24 maanden - wellicht meer - achter tralies doorbrengen nadat ze werd veroordeeld voor haar rol in een misdaadgolf in Sydney. Monique Agostino (24) kreeg door haar bevallige kiekjes duizenden volgers op Instagram, maar pleegde minstens vier overvallen op winkels met een bende tieners, en werd ook betrapt met drugs en verboden wapens. Ze werd veroordeeld voor tien feiten en zal haar straf achtereenvolgens moeten uitzitten. Agostino is van plan in beroep te gaan tegen de zware straf.