Coach Hannes Wolf boos na nieuwe pandoering voor Genk: “Mentaliteit kan beter”

Sébastien Dewaest vat het avontuur van Racing Genk in de Champions League gevat samen: “We hadden meer punten gewild, minder goals tegengoals en vooral beter spel op de mat moeten leggen.” Ook coach Hannes Wolf was scherp: “Ik miste werkkracht en goesting.”

RC Genk kon niet met een goed geval afscheid nemen in de Champions League: ook in Napoli werd zwaar verloren (4-0). De Limburgers konden slechts één puntje sprokkelen: thuis tegen Napoli. “Tja, als je goals weggeeft en zelf je kansen niet afwerkt, dan verlies je. Al vind ik wel dat we in de tweede helft veel beter in blok hebben gespeeld en er was ook een betere balbeheersing. Maar als we iets willen rapen moeten we veel meer solide zijn in de defensie. Ja, onze doelman gaat in de fout, maar dat kan gebeuren. Hij zal in zijn leven nog fouten maken. Liever vandaag dan zaterdag tegen Waasland-Beveren, want die competitiematch is veel belangrijker. De Champions League is voorbij voor ons, al blijf ik het ondanks alles toch een geschenk vinden dat we op het hoogste niveau hebben mogen meedoen. Maar de loting zat tegen. Toch had ik beter spel, meer punten en minder tegengoals gewild.”

Dewaest in duel met Milik. Foto: Photo News

Ook Sander Berge was eerlijk. “Je moet gewoon toegeven dat alledrie de ploegen veel beter waren dan wij. Ze waren sneller, niet alleen met de voeten maar ook mentaal. We kunnen dit niveau aan, dat hebben we op bepaalde momenten ook getoond. Jeugdfoutjes worden zwaar afgestraft. We moeten nu alle focus zetten op de competitie, want we moeten dringend enkele plaatsen stijgen in de rangschikking.”

Coach Hannes Wolf bedankt de meegereisde Genk-fans na de match. Foto: BELGA

Trainer Hannes Wolf was ontgoocheld. “Ik miste op bepaalde momenten werkkracht en goesting. Mentaliteit is heel belangrijk. Defensief waren we zeker niet scherp genoeg, maat dat was niet alleen zo bij de verdedigers, maar ook bij de middenvelders en aanvallers. Al vind ik 4-0 wel hard, want we hebben evenveel kansen gehad als Napoli.”

Wolf had ook troostende woorden voor doelman maarten Vandevoordt. De jongste keeper ooit in de Champions League ging bij zijn debuut al na enkele minuten in de fout na een terugspeelbal. “Hij had die bal gewoon moeten wegschieten”, aldus de coach. “Maar daarna heeft hij zich zeer goed herpakt. Die strafschop die hij tegen kreeg was onterecht.”

Zaterdag wacht een duel in de competitie tegen Waasland-Beveren: “We moeten winnen, want kwalificatie voor Play-off 1 is een must. Maar dan moeten de spelers beseffen dat de mentaliteit heel belangrijk is en die kon vandaag op sommige momenten een pak beter.”