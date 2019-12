Omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat boekt recordwinst in jaar van Propere Handen

Mogi Bayat heeft vorig jaar 4,7 miljoen euro winst geboekt, een absoluut record voor zijn bedrijf Creative & Management Group. De volledige som werd meteen ook uit de onderneming gehaald in de vorm van dividenden.

Alhoewel spelersmakelaar Mogi Bayat vorig jaar wekenlang in de gevangenis zat in operatie Propere Handen, heeft hij er toch een financieel topjaar opzitten. Uit de jaarrekening van zijn vennootschap Creative & Management Group blijkt dat hij vorig jaar 4,7 miljoen euro winst maakte, een absoluut record en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. De afgelopen acht jaar was een zeer vruchtbare periode voor de Iraanse Fransman met een totaalwinst van veertien miljoen euro.

De winst van 2018 werd meteen uit het bedrijf gehaald en als een dividend uitgekeerd aan Bayat. Meestal blijft de winst enkele jaren in een bedrijf om zo minder belastingen te moeten betalen. In 2017 had Bayat ook al 7,7 miljoen euro in dividenden aan zichzelf betaald. Waarom hij nu plots alle winst uit zijn bedrijf haalt, blijkt niet uit de jaarrekening.

Verborgen commissies

Er wordt ook nergens verwezen naar operatie Propere Handen, die nochtans een grote invloed kan hebben op de continuïteit van zijn onderneming. Bayat kwam op 10 oktober 2018 in een storm terecht. Speurders vielen bij hem binnen en namen zijn hele boekhouding mee. Hij werd opgepakt en verdween enkele weken in de cel. Uit Het Staatsblad blijkt dat zijn vrouw meteen na zijn vrijlating in december vorig jaar werd aangesteld als medezaakvoerder van zijn bedrijf. Het onderzoek naar zijn handel en wandel loopt nog steeds. Bayat wordt er onder meer van verdacht dat hij commissies verborgen hield voor spelers en clubs en dat hij sjoemelde met de btw op luxehorloges.