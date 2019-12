Simon Mignolet wil lat hoger leggen voor Club Brugge

Een statement maken tegen Real Madrid. Dat wil Club Brugge vanavond doen in de Champions League. Als doelman Simon Mignolet (31) de nul houdt tegen de Spanjaarden is een doorstart in de Europa League quasi verzekerd. Maar de Limburger wil meer. “In de groep leeft het gevoel dat we eindelijk eens willen winnen. We kunnen vanavond een statement maken.”