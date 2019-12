Jongen op ziekenhuisvloer doet Britse premier even wankelen, maar gelekte tape legt bommetje onder Labour

Een foto van een vierjarige jongen op de vloer van een ziekenhuis maken de vervroegde parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw iets spannender. De onbeholpen manier waarop premier Boris Johnson, nochtans stevig aan de leiding in de peilingen, reageert op de foto, kan hem donderdag stemmen kosten. Al blijkt door een gelekte tape dat er bij de opponenten van Labour heel wat onenigheid onder de kopstukken is.