Genk vestigt diepterecord met 20 tegengoals

Genk slikte in de Champions League niet minder dan twintig tegentreffers. Daarmee heeft de landskampioen een nieuw record vast. Nooit was een defensie zo lek als die van Genk.

Het diepterecord stond op naam van Anderlecht, dat in 2004 niet minder dan 17 goals slikte. Genk strandde in 2011 op een doelpunt van dat record. Een troost is het amper maar de slechtste ooit van de Champions League zijn de Limburgers niet. BATE Borisov (2014) en Legia Warschau (2016) wzijn de trieste recordhouders met 24 tegendoelpunten. Voorlopig is Genk wel de slechtste van de klas dit seizoen. Rode Ster Belgrado, dat er al 19 tegen kreeg, kan vanavond op bezoek bij Olympiakos nog slechter doen.