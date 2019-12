“Als Fellaini weer Duivel wordt, moeten Benteke en Dendoncker vrezen”

Dat José Mourinho eraan denkt om Marouane Fellaini terug naar Engeland te halen, verbaast me niks, want het blijft een unieke speler. Tottenham heeft op zijn positie natuurlijk al Dele Alli, die minder sterk is met de kop, maar wel nog beter infiltreert. Maar feit is dat Fellaini perfect past in de stijl die Mourino bij de Spurs wil implementeren, net zoals hij dat bij Manchester United deed. Weg met het combinatievoetbal van Pochettino – en dus heeft Mourinho liever nog een extra loper met présence, zoals Fellaini, dan een creatieve speler, zoals Eriksen.