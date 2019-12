Raakt Anderlecht Trebel eindelijk kwijt? Middenvelder zegt ‘ja’ tegen Al Shabab

Anderlecht wil Adrien Trebel (30) verkopen om de financiën op te krikken. De Franse middenvelder ziet een verhuis naar Al Shabab nu wel zitten, maar de onderhandelingen tussen de clubs zijn allesbehalve simpel. Paars-wit vraagt een transfersom van een paar miljoen, de Saudische club wil alleen zijn dure loon overnemen zonder transfergeld.

Anderlecht zit met een dilemma Trebel. Paars-wit kan zondag op Standard best wat ervaring gebruiken, maar durft het Adrien Trebel opstellen? Het is een prangende vraag. Riskeer je dat de Fransman zich opnieuw blesseert als je van plan bent om hem in januari te verkopen? Trebel speelde nog maar vier wedstrijden en is pas hersteld van een knieoperatie.

Want RSCA wil de middenvelder graag van de hand doen. Op de jaarrekening staat straks een verlies van 27 miljoen euro en een vertrek van Trebel kan die rode cijfers enigszins milderen. Vorige zomer zei hij weliswaar nog neen tegen een transfer naar Al Shabab in het Midden-Oosten, maar ondertussen is de speler bijgedraaid. Adrien Trebel ging van 10 tot 12 november al op bezoek in de Saudische hoofdstad Ryad en zag dat het leven voor hem en zijn gezin er best aangenaam en luxueus is. Meer nog, toen al gaf hij zijn fiat voor een overgang naar Al Shabab en vond hij zelfs een persoonlijk akkoord met de club.

Het is nu aan de twee clubs om een deal te vinden en daar knelt voorlopig het schoentje. Anderlecht wil niet alleen af van Trebel zijn riante contract tot 2023 met een jaarsalaris van 2,71 miljoen euro, het wil ook nog een mooie transfersom opstrijken. In de zomer droomden de Brusselaars zelfs nog van 10 miljoen euro, maar dat was weinig realistisch. Nu vragen ze enkele miljoenen zodat ze op zijn minst het bedrag recupereren dat ze in 2017 zelf aan Standard betaalden voor de middenvelder.

Zondag tegen Standard?

Alleen ziet Al Shabab het momenteel anders. Zij willen Anderlecht wel verlossen van het monsterloon, maar geen extra transfersom op tafel leggen. Het is dus afwachten of er een compromis uit de bus komt. De onderhandelingen worden alleszins gevoerd door Mogi Bayat. Paars-wit accepteert dat omdat de veelbesproken Bayat nu eenmaal de makelaar is van Trebel en geen beroepsverbod heeft na de zaak Propere Handen. Mogi was zondag present op de wedstrijd tegen Charleroi.

Het ziet er wel naar uit dat Adrien Trebel aan zijn laatste maand bij Anderlecht is begonnen. Aangezien hij maandag 62 minuten met de beloften speelde tegen OHL, is het niet ondenkbaar dat RSCA het risico neemt en hem zondag nog eens opstelt op Sclessin in een defensieve driehoek met Kayembe en Sambi Lokonga. Je weet nooit dat hij het jonge team op sleeptouw neemt en Al Shabab overtuigt om (meer) geld op tafel te leggen.