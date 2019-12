City volgt blessure Anderlecht-speler Philippe Sandler op

Anderlecht communiceert eerstdaags over de blessure van Philippe Sandler. Die moet normaal een knieoperatie ondergaan en is twee maanden out, maar het is vooral zijn moederclub Manchester City die zijn medisch dossier beheert. Sandler bezocht maandag een specialist en er is veel overleg met City. RSCA dat hem huurt neemt niet de eindbeslissing. De revalidatie van Chadli (enkel) evolueert wel gunstig.