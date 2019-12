Voetbalbond viert 125-jarig bestaan met 125 unieke foto’s

De Belgische voetbalbond viert in 2020 zijn 125-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan brengt de KBVB een fotoboek uit dat het Belgische voetbal in al zijn geledingen moet illustreren. Rode Duivels ex-Rode Duivels, profclubs en ex-profclubs, iconen en ex-iconen, stadions en vergeten stadions... allemaal werden ze op een aparte en indringende manier gefotografeerd door Filip Van Loock, broer van Stefan Van Loock, de woordvoerder van de bond die dit boek samenstelde. Eén van de 125 speciale foto’s die het boek sieren, is die van Michel en Michael Verschueren, verleden en heden van Anderlecht. Het boek is op een verrassende manier samengesteld en bevat ook voor het grote publiek compleet onbekende figuren.